شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عريس ليلة زفافه فى تونس لاتهامه بدهس شاب بحفل الزفاف .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر عريس لترك عروسه ليلة الزفاف، فى حادثة غريبة شهدتها العاصمة التونسية، وأثارت ردود فعل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أصدرت السلطات القضائية التونسية، قرارا باحتجاز عريس ليلة زفافه، للاشتباه بتورطه في قتل شاب دهسا بسيارة، إثر خلاف نشب بينهما. وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأشارت تفاصيل الخبر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أصدرت، قرار التحفظ على عريس للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسا بسيارة، إثر خلاف نشب بينهما في محيط إحدى قاعات الأفراح.

وفي حيثيات الواقعة، أفادت الإذاعة التونسية بأن خلافا نشب بين مجموعتين من الحاضرين إلى حفل الزفاف، بمحيط قاعة الأفراح، "قبل أن يعمد العريس المتهم إلى ركوب سيارة، قادها في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، داهسا أحد الشبان.

وأدت العملية بحسب المصدر ذاته إلى وفاة الضحية في عين المكان وإصابة شخص آخر تعرض إلى جروح طفيفة، فيما تقرر التحفظ على العريس من أجل تهمة " القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد".