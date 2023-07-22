شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة: 10 مستشفيات و82 مركزا صحياً جاهزة لموسم العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم العمرة باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيا كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة كما تعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

وسخر التجمع الصحي كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.

ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

وتتعامل جميع مستشفيات مكة المكرمة مع حالات الجلطات الدماغية عبر الخط الساخن وارتباطاً بالمستشفى الافتراضي للتعامل مع حالات الجلطات وإنقاذة الحياة بحسب المعايير العالمية.