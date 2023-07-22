وزارة الحج توضح خدمات النقل الإلزامية لمؤسسات العمرة

وتشمل المهام الإلزامية أيضاً، النقل إلى المنافذ الجوية والبرية، واستخدام وسائل مرخصة وتوفير عدد كافٍ من السائقين وتوفير وسائل نقل بسيطة.

ومن جهة أخرى، أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم العمرة باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيا كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة كما تعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

وسخر التجمع الصحي كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.