شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مغادرة القائم بالأعمال العراقي من السويد بسبب الإساءة للمصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، مغادرة القائم بالأعمال العراقي في السويد، على خلفية قيام اللاجئ العراقي سلوان موميكا، بالتجاوز على المصحف الشريف مرارًا أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد.

يأتي ذلك على خلفية إقدام المدعو سلوان موميكا بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.