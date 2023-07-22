شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: القبض على قاتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات اليمنية، إنها ألقت القبض على قاتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز.

وأكدت الفضائية اليمنية أن مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة.

وأضافت أنه ينتمي لتنظيم القاعدة وأنه يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد اعرب عن حزنه البالغ لتأكيد مقتل رئيس مكتب البرنامج في تعز جنوب غرب اليمن برصاص مسلحين مجهولين أمس الجمعة .