شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مسؤول أممى قُتل باليمن: نطالب الأمم المتحدة بملاحقة القتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سمير حميدي، شقيق مؤيد حميدى مسئول برنامج الغذاء العالمى، الذي تم اغتياله، أمس الجمعة من قبل مسلحين بستة رصاصات في محافظة تعز اليمينية، الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وقبائل اليمن بالكشف عن قتلة شقيقه وتقديمهم للعدالة، كما قال إن العائلة لن تتنازل أبداً في حق قتلة أخيهم، مطالباً بإيقاع أقصى عقوبة بحق القتلة.وفق" العربية".

يعد حميدى ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

وأعرب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه الأجانب في اليمن برصاص مسلحين مجهولين.

وأصدر البرنامج بيانا جاء فيه: "توفي مؤيد حميدي، وهو مواطن أردني، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، لقد عمل حميدي، وهو أحد الموظفين في المجال الإنساني، لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عاماً، بما فى ذلك مهمة سابقة في اليمن وكذلك فترة في السودان وسوريا والعراق".

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطرى في اليمن ريتشارد راجان، "إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لمنظمتنا والمجتمع الإنساني"، وأضاف "أى خسارة في الأرواح في الخدمة الإنسانية هي مأساة غير مقبولة".