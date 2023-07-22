شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: اتخذنا الإجراءات الكفيلة بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول اليوم /السبت/ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة فى البلاد، مؤكدا أن الحكومة العراقية والقوات المسلحة ملتزمتان بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن واجب القوات الأمنية بتوجيه من القائد العام القوات المسلحة العراقى محمد شياع السوداني، تأمين وحماية كل البعثات الدبلوماسية"، مضيفا أن القوات العراقية متواجدة وملتزمة ضمن القانون والدستور بحماية كل الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية التى تتواجد على الأراضى العراقية.

وأشار إلى أن ‏حرية التعبير عن الرأى حرية طبيعية وفق الدستور العراقي، وهذا ما تؤكد عليه القيادة العسكرية والحكومة العراقية، و‏لكن لن يتم السماح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية.