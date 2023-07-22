شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز التواصل الحكومى الكويتى إن الحكومة ستتقدم غدا /الأحد/ بمشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات إلى مجلس الأمة؛ لإقراره فى دور الانعقاد الحالي.

وأضاف المركز - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدونيات القصيرة (تويتر) اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء بحسب التعاون والاتفاق الذى تم فى اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية.