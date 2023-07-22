اخبار الخليج

الكويت: مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز التواصل الحكومى الكويتى إن الحكومة ستتقدم غدا /الأحد/ بمشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات إلى مجلس الأمة؛ لإقراره فى دور الانعقاد الحالي.

وأضاف المركز - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدونيات القصيرة (تويتر) اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء بحسب التعاون والاتفاق الذى تم فى اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements