شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول التنمية والهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس التونسى قيس سعيد، اليوم إلى إيطاليا تلبية لدعوة من جورجيا ميلونى، رئيسة الحكومة الايطالية، للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول التنمية والهجرة الذى دعا إلى تنظيمه رئيس الدولة التنسية والذى من المقرر أن ينعقد غدا فى بروما.

وتستضيف الحكومة الإيطالية، غدا، قمة بشأن الهجرة غير النظامية، بمشاركة قادة وممثلين عن دول إفريقية وأوربية وعربية.

وتسعى روما - عبر القمة - إلى إيجاد حلّ جماعى للأزمة التى تعدّ من أكثر المتأثرين بتداعياتها السلبية.