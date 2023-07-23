شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن إحباط محاولة إرهابية لاغتيال أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شرطة محافظة مأرب اليمنية تفاصيل إحباط الأجهزة الأمنية مُخطط عملية إرهابية كانت تستهدف اغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمنى اللواء سلطان العرادة، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار يجرى تفجرها عن بُعد، صبيحة عيد الأضحى المُبارك.

وأكد مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية السبت -أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي وضبط العناصر المتورطة، مشيراً إلى حصول أجهزة الأمن - من مصادرها الخاصة - على معلومات للمخطط الإرهابي الذي كانت تسعى ميليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى.

ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب مقتطفات من اعترافات زعيم الخلية المدعو محمد علي حسين القادري، عبر فيلم وثائقي جرى بثه مساء السبت، وهو ثاني إصدار مرئي خلال هذا الشهر يكشف عن بعض الخلايا التي ضبطتها الأجهزة الأمنية.

وجرى ضبط الخلية التي يتزعمها القادري وهو من قرية الجبول الأشراف بمديرية مأرب الوادي قبل دقائق من تنفيذها العمل الإرهابي وتفجير العبوات حيث كانت الأجهزة الأمنية تراقب تحركاتهم منذ بداية انطلاقهم من صنعاء، بالرغم من قيام المليشيات الحوثية بإصدار هويات شخصية لهم بأسماء مزيفة للدخول بها إلى مأرب وتضليل الأجهزة الأمنية.