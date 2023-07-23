شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة مساعيها من أجل إحلال السلام والاستقرار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز اليمنية مؤيد حميدي، مؤكدا أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات، مشددا على التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ" أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز مؤيد حميدي.

وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، خالص تعازيه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة موظفي المنظمة الدولية بهذا الحادث الأليم الذي أدمى قلوب اليمنيين جميعا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في كل مكان.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم الرادع، مشددا على استمرار دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني.