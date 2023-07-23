شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المركز الوطني للأرصاد فى السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة، وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل محافظات وادي الفرع، والحناكية، والمهد، والعلا، والعيص، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام فى مدى الرؤية .

كما نبّه المركز الوطنى للأرصاد أيضا، من أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، إضافةً للمناطق المفتوحة والطرق السريعة.