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الأرصاد الجوية السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية في تقرير له عن حالة الطقس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.


وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات وادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص، تبدأ الساعة الـ 9 صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الـ 7 مساء.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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