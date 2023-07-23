شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية في تقرير له عن حالة الطقس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات وادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص، تبدأ الساعة الـ 9 صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الـ 7 مساء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز