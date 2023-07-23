شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: شياع السوداني وإياد علاوي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر مكتب علاوي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن الأخير استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد وضرورة تظافر الجهود لتعزيز الأن والاستقرار.

وجدد علاوي، وفقا للبيان، دعمه للسوداني وحكومته في جهودها لمكافحة الفساد ومساعيها في تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العراقي الكريم.