شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وزير الخارجية اليمنى يصل بغداد فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن وصول وزير الخارجية اليمني إلى بغداد مساء اليوم في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة اليمن أحمد عوض بن مبارك، يصل مساء اليوم، إلى بغداد فى زيارة رسميَّة تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".