شكرا لقرائتكم خبر عن "واس": أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز عدد المستفيدات من المبادرات التي قدمتها وكالات الشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مليونًا و166 ألفا و894 مستفيدة، خلال العام الماضي 1444هـ.



وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد أنه تم إطلاق هذا العام حزمة من المبادرات الإثرائية، والمعرفية، والثقافية، والتوعوية، والرقمية، والخدمية، التي تأتي استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في المواسم الفضيلة، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.