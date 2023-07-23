شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يختتم زياراته الخارجية إلى قطر والصين وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الجزائر بعد اختتام زياراته الرسمية إلى كل من قطر والصين، وتركيا.



وخلال زيارته لقطر يوم السبت الماضي، أجرى تبون محادثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.



كما أجرى الرئيس الجزائري - خلال زيارته إلى الصين، يوم الاثنين الماضي - محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين إتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تخص العديد من القطاعات الاقتصادية.



فيما كانت تركيا المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الجزائري الخارجية، حيث وصل أمس إلى إسطنبول، وأجرى السبت محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.