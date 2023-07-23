شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يحاولون اقتحام كنيسة "مار إلياس" فى حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، اقتحام كنيسة ودير مار إلياس للروم الكاثوليك على جبل الكرمل بمدينة حيفا، الواقعة شمال أراضي الـ48.

وقال شهود عيان، إن نحو 50 إسرائيليًا، بينهم أعضاء في مُنظمة "لافاميليا"، وصلوا إلى دير "مار إلياس" بواسطة حافلات للركاب، وحاولوا اقتحام الكنيسة، ولكن تصدى لهم عدد من الشباب المتواجدين بالمكان.

وهذه المحاولة هي الثانية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون خلال أسبوع لاقتحام الكنيسة والدير، إذ تكرر الأمر، الثلاثاء الماضي، ولكن الشبان الفلسطينيين منعوهم من تنفيذ ذلك.