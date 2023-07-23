شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى يؤكد دعم بلاده لجهود عودة الأمن والاستقرار فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم /الأحد/، أن بلاده تأمل في عودة الاستقرار والأمن باليمن، ويدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحلبوسي استقبل وزيرَ خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة.

ومن جهته، أشار بن مبارك إلى أن زيارته إلى بغداد تأتي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها، مشيدا بالدور الإيجابي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.