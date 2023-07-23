شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب بجزر القمر يشيد برؤية الإيسيسكو فى معالجة القضايا الثقافية بالعالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع جعفر سالم، وزير الشباب والرياضة والفنون والثقافة فى جمهورية القمر ، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الثقافة والفنون وبناء قدرات الشباب.



وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم بأنه خلال الاجتماع الذى عقد بمدينة مورونى، استعرض الدكتور المالك عددا من المواعيد المهمة القادمة ذات العلاقة بالثقافة والشباب، من أبرزها مؤتمر وزراء الثقافة فى العالم الإسلامى، المقرر تنظيمه بالعاصمة القطرية الدوحة فى شهر أكتوبر القادم، وعام الإيسيسكو للشباب الذى سينطلق فى سبتمبر 2023، تأكيدا للعناية الفائقة التى توليها المنظمة للشباب من خلال برامج رائدة، مثل برنامج سفراء الإيسيسكو الشباب للسلام، وبرنامج المهنيين الشباب.



من جانبه أشاد الوزير برؤية الإيسيسكو فى معالجة القضايا الثقافية بالعالم الإسلامى، و جهود المنظمة وما توفره من آليات عملية تيسر للدول الأعضاء الاستفادة من خبرات الإيسيسكو وبرامجها المتنوعة.



وأكد استعداد الوزارة لإعداد ملفات خاصة بالمواقع التراثية فى جمهورية القمر ، من أجل تسجيلها على قوائم التراث فى العالم الإسلامي، وأبرز أن إعلان الإيسيسكو عاما للشباب ينسجم تماما مع توجهات جزر القمر، التى أولت فئة الشباب مكانة متميزة فى سياساتها التنموية، من خلال إنشاء المجلس الوطنى للشباب.