شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 عمال مناجم فى السودان نتيجة تعرضهم لاختناق بعد عملية حرق البئر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 8 من عمال المناجم مصرعهم، بمنجم أبو شيبة بمنطقة العلاقى شرق السودان، نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق البئر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية البحر الأحمر المهندس هيكل محمد طاهر في تصريح نشر اليوم، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الشرطة، التي شكلت فريقاً على وجه السرعة لإجلاء جثث الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة .