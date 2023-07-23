شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: عودة 1941 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن اليوم، عودة 1941 سورياً مسجلين لدى الأردن كلاجئين إلى سوريا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالى، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وبحسب بيانات المفوضية، عاد 16529 لاجئاً سورياً من مصر، والأردن، ولبنان، وتركيا، والعراق، إلى سوريا فى العام الحالى 2023.

يُذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سورى منذُ بداية الأزمة السورية عام 2011، بينهم 660892 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية.