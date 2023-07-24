شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: ثورة 23 يوليو حملت معاني عظيمة للكرامة والاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مصر في يومها الوطني، الذكرى الحادية والسبعون لثورة يوليو المجيدة، مؤكدًا أن لثورة حملت معاني عظيمة للكرامة والاستقلال، وكانت بداية نهضةٍ كبيرةٍ لمصر، تجلت فيها عزيمة الشعب المصري وقدرته على تحقيق التغيير والتحرير

أكد اشتية أن مصر وفلسطين على وفاق في القضايا الاستراتيجية المهمة، معربا عن تقديره لدور مصر الكبير في استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وتابع اشتية: نحيي شعب مصر الشجاع وقيادته الحكيمة، تحية لمصر في يوم مصر، في عيدها الوطني، والتحية لشبية مصر، وسيظل الشعب المصري الشقيق قريباً من فلسطين قرب القاهرة للنيل، وقرب غزة من البحر، وقرب القدس من السماء، عاشت مصر، عاشت فلسطين، والنصر للعرب، والسلام للعالم.