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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض 2023/07/23 الساعة 11:17 مساءً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس . اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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