عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. قرار يفاجئ الملايين من المقيمين في المملكة بشأن تأشيرة العمل المؤقتة..إليكم تفاصيله

2023/07/23 الساعة 11:17 مساءً

منصة "قوى" السعودية على إمكانية تغيير تأشيرة عمل مؤقتة، شريطة ألا يكون قد تم استخدام التأشيرة المصدرة من قبل، ثم تعود إلى رصيد المواطن لاستخدامها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بموعد إصدار رخصة العمل، أجابت منصة "قوى" على سؤال آخر حول متى يجب على الموظف إصدار رخصة العمل، حيث قالت إنه يجب على المنشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد في أول 90 يومًا بعد دخوله المملكة.

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