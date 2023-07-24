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رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية للعراق وتطويرها.

وبحث رئيس الوزراء العراقي -خلال ترؤسه اجتماعًا خُصِّص لبحث سير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط- سير العمل في إتمام جولات التراخيص، والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية.

وأشار السوداني -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأحد- إلى أهمية هذه المشاريع التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مبينا ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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