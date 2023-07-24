شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تحدث نظام المراقبة بالشبكة الكهربائية في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحديث نظام التحكم والمراقبة (ccms) بالشبكة الكهربائية في المسجد الحرام لرفع مستوى جاهزية وكفاءة النظام، وذلك امتدادًا للمشاريع التي تنفذها الرئاسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في رؤيتها 2024 تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبما يسهم في تكامل وربط التوسعات السعودية للمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس الصاعدي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذا التحديث يرفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام بأكثر من 74 سيناريو لتفادي انقطاع التيار الكهربائي دون شعور القاصدين أو الخدمات بحدوث أي انقطاع أو تأثير أثناء الانتقال بين السيناريوهات، حيث يتم ذلك آليا عن طريق النظام وفق الدراسات اللازمة والإجراءات المناسبة من قبل المختصين بالوكالة.

وأشار إلى أن الهدف من التحديث هو التعزيز من تكامل المشاريع وقابلية توسع النظام مع مشاريع المسجد الحرام، حيث أن نظام التحكم والمراقبة يسهم في استمرارية التغذية الكهربائية لأهم الأحمال والخدمات بصحن المطاف والرواق السعودي وتوسعة الملك فهد والمسعى وكذلك الساحات ودورات المياه، وضمان استمرارية منظومة الصوت والإنارة والتهوية بالإضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة، والتحكم المباشر في المولدات الاحتياطية ويتم العمل عليها والتجارب الاستعدادية قبيل موسمي رمضان والحج من كل عام.