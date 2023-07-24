شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد اجتماعه ربع السنوى حول الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولى الخميس المقبل جلسة نقاشاته الدورية ربع السنوية عن الأوضاع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وقالت مصادر بالمجلس ان جلسات النقاش ستكون مفتوحه و سيديرها محمد خالد خيرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشرق الاوسط واسيا و الباسيفيك .

تأتى الجلسة عشية الاجتماع السنوى لقيادات المكون العسكرى فى قوات و بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم وهو الاجتماع الذى تحدد له وفق اجندة مجلس الأمن الدولى يوم الجمعة القادم الموافق الثامن و العشرين من يوليو الجارى .

سيكون وكيل الأمين العام لشئون عمليات حفظ السلام جين بيير لاكروكس منسقا عاما للجلسة و متحدثها الرئيسى ، و الى جانبه سيعطى مدراء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان "يونميميس" وفى جنوب لبنان "يونيفيل" و الكونغو الديمقراطية "يونيسكونجو" افادتهم بشأن عمل قوات حفظ السلام الأممية تلك الاجزاء من العالم و متطلبات تفعيل دور تلك القوات تحت مظلة الأمم المتحدة .

تجدر الاشارة الى ان مجلس الأمن الدولى سيعقد يوم الاربعاء القادم اجتماعا رسميا مهما حول مكافحة الارهاب الدولى و دور مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب الدولى الصادر بشأن تشكيله القرار الأممى رقم 1373 و سيكون اجتماع الاربعاء القادم متمحورا حول عمليات تمويل الارهاب فى العالم .