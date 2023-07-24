شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يصل العراق لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إلى بغداد، عصر اليوم الاثنين، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقى أنه ستُجرى، لرئيس الوزراء الأردنى، مراسم استقبال رسمية يتقدمها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

كما سيُجري رئيس الوزراء العراقى مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة.