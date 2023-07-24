شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا للخبراء المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، أعمال الاجتماع (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة العربية، فإن الاجتماع سيناقش بنداً وحيداً يختص بمراجعة الديباجة الخاصة بآلية تسوية المنازعات والمواد التي تم تأجيلها خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بالمشاورات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، كما سيتم مناقشة المواد الخاصة بإنشاء قائمة مرشحي أعضاء الفريق، وفقرتين في المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، وإجراءات تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بالسرية، وهيئة الاستئناف، وتوصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، والإطار الزمني لقرارات لجنة تسوية المنازعات، ومراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، والتعويض وتعليق الامتيازات، ومسؤوليات الأمانة الفنية، وإنهاء إجراءات تسوية المنازعات، والتكاليف، وأخيراً المادة الخاصة بحيز النفاذ.

كما سيتم عرض ورقة قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة حول آلية دخول الاتفاقيات والملاحق حيز النفاذ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.