شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي يؤكد لنظيره التونسي عمق الروابط بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا خلال لقائه اليوم الاثنين نظيره التونسي قيس سعيد بمقر الرئاسة في روما ، أن اللقاء فرصة "لإعادة تأكيد الرابطة العميقة القائمة بين تونس وإيطاليا والمستوى العالي جدا من التعاون".



وقال ماتاريلا مخاطبا الرئيس التونسي وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لقد التقيتم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عدة مرات وأنتم على دراية جيدة بمواقف إيطاليا وتوجهاتها ومبادراتها " حيال تونس.