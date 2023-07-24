شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الجزائر إلى 34 شخصا بينهم 10 عسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام جزائرية، إن حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة في 11 ولاية جزائرية إلى 34 حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية تم تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق.

وكانت الحصيلة السابقة 15 شخصا، حينها أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل نشوب 97 حريقا عبر 16 ولاية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين.

وأوضحت الوزارة الجزائرية، في بيان، أن الحرائق طالت الغابات والمحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 1500 شخص من المناطق المتضررة.

وأضافت أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل الواقعة في شمال وشرقي الجزائر سجلت الحرائق الأوسع رقعة بسبب قوة الرياح التي شهدتها، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، وأسفر ذلك عن مصرع 15 شخصا و26 مصابا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن خشية وقوع المزيد من الضحايا.

وبحسب البيان، تتواصل عمليات إخماد الحرائق في هذه الأثناء في 6 ولايات بشرقي البلاد مع تجنيد كافة الوسائل اللازمة للإطفاء ومن بينها الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء .