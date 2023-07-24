شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام بالجزائر يأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية في الجزائر، وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية وكشف المتسببين، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للنائب العام الجزائري.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق.

وافدا الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد الحرائق. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.