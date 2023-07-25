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رئيس وزراء العراق: الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، أن الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية.


وقال السوداني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني- إن زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى بغداد تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاءات الثنائية كانت إيجابية.


وأضاف السوداني -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة العراقية تؤكد سياسة التوازن في المنطقة، مبينًا أن العراق يشدد على رفع مستوى التواصل في المنطقة، مشيرًا إلى دعم حكومته للقطاع الخاص العراقي والأردني.

 

وتابع: "أكدنا خلال الاجتماعات على مشاريع محورية بينها المدينة الصناعية".

 

ونوَّه السوداني عن أن "الأردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي، ونطمح لتوسعة التعاون"، مضيفًا: "أكدنا على زيادة الرحلات الجوية بين العراق والأردن".


وأكد السوداني أن هناك مشاريع ومقترحات واعدة ستعود بالنفع على العراق والأردن ومصر، وهي قيد النقاش، موضحًا: "وجهنا الأجهزة المختصة في العراق والأردن بتقديم التسهيلات للتجارة بين البلدين"، مبينًا أن التجاوز الواضح في حرق القرآن الكريم لا يمثل أي قيمة لحرية التعبير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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