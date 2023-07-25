شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى أطلق النار على 3 شبان فى "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص الحى على ثلاثة شبان كانوا يستقلون سيارة عند بوابة الطور فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأضاف شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة التي تم فتح النار عليها.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة إلى جيش الاحتلال إن قواته قامت بتحييد الشبان الثلاثة، فيما يُشير إلى استشهادهم.