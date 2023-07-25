شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: ثلثا السوريين فى حاجة ماسة إلى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، واقع المجتمع السورى بـ"المؤلم" خصوصا بالنسبة للنساء والأطفال، الذين وجدوا أنفسهم غارقين فى أعقد حالات الطوارئ فى العالم.

وذكرت المنظمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ثلثى السوريين فى حاجة ماسة إلى المساعدات، بسبب الأزمة الاقتصادية ودمار البنية التحتية، لافتة إلى أن 50% من الأسر السورية تعانى من انعدام الأمن الغذائى وسط ارتفاع معدلات الأطفال واستغلالهم وانهيار النظامين الطبى والتعليمى.