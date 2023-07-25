شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين عقب استهداف سيارتهم عند بوابة "جبل جرزيم" فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عند بوابة جبل جرزيم فى نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة، دون معرفة هويتهم بعد.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع السيارة، وقامت باحتجاز جثامين الشبان، واستولت على سيارتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها.