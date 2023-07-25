شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 إرهابيا فى عملية للجيش الصومالى جنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 25 عنصرا من مليشيا الخوارج الإرهابية على يد الجيش الصومالى غربى مدينة واجد التابعة لمحافظة بكول جنوب غرب البلاد .

وأكد عمدة مدينة واجد محمد معلم يوسف - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية للجيش استهدفت تجمعا لعناصر من مليشيات الخوارج كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابى، مشيرا إلى أن من بين القتلى 5 أجانب فضلا عن وجود إصابات بين عدد اخرمن المليشيا.

وأوضح عمدة واجد، أن قوات الجيش تلاحق العناصر الارهابية التي فرت من الموقع .