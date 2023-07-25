شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبناني يعلن الحداد الوطني في الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات في الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري وذلك يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس المقبل.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني غلق الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات وتنكيس الأعلام على جميع المؤسسات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الضحايا والجرحى.

وتسبب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 في وفاة أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص وتشريد عشرات الآلاف وتدمير مئات المباني والمنشآت، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.