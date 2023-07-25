شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب دولي ببدء تفريغ خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت واشنطن، الثلاثاء، ببدء الأمم المتحدة إفراغ ناقلة "صافر" لتجنب كارثة إنسانية في البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي والقطاع الخاص للمساهمة من اجل إتمام العملية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إفراغ حمولة الناقلة من النفط، والتي تتجاوز المليون برميل، يجنب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر.

ودعت واشنطن المجتمع الدولي بما فيه القطاع الخاص لدعم إتمام عملية إفراغ الناقلة التي لا تزال تحتاج إلى 22 مليون دولار، مشيرة إلى تبرع الولايات المتحدة بـ10 ملايين دولار.

كما رحب الاتحاد الأوروبي ببدء عملية نقل النفط من خزان صافر العائم الى الناقلة "يمن"، مما سيمنع تسربا كارثيا للنفط في البحر الأحمر.

وقال الاتحاد في بيان: "هذه أخبار رائعة لليمن والمنطقة والعالم وهي نتاج التعاون بين الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، وتحدد السبيل للمضي قدما ".

وأضاف: "فخورون بدعم هذه الجهود مع دولنا الأعضاء في الاتحاد