شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقوم بجولة بالعاصمة فى ذكرى عيد الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس التونسي قيس سعيد بجولة في تونس العاصمة شملت منطقة السيجومي والقصبة وجامع الزيتونة المعمور والمدينة العتيقة، وشارع الحبيب بورقيبة التقى خلالها عددا من المواطنين.

وأوضحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرئيس السعيد استمع إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم. يذكر أن الرئيس سعيد قرر في وقت سابق تمتع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يؤدي إلى سراح 401 سجين منهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز