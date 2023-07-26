شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وولي عهده يبعثان ببرقيتى تعازي للرئيس الجزائرى فى ضحايا الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، برقيتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ للتعزية بضحايا الحرائق في الجزائر.

وتضمنت البرقيتان خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددًا من الولايات في الجزائر، وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وإصابة العديد، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.