شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القيادة اليمنى" يؤكد أهمية مضاعفة ضغوط أوروبا لإنهاء معاناة اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي إحلال السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل مونويرا فينيالس، الذي أشار خلاله العليمي إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

واستعرض رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير الأوروبي تطورات الأوضاع اليمنية والجهود الحكومية من أجل تحسين الخدمات وفي المقدمة قطاع الكهرباء، حيث أعرب العليمي عن تقديره للدعم الأوروبي الإنساني والإنمائي، وعن تطلعه لزيادة هذا الدعم وتوسيعه في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات المتميزة بين بلاده والمملكة المتحدة، وبموقف بريطانيا الثابت إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بالقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية.