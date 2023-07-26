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روسيا: مسيرات "التحالف الدولى" تخرق بروتوكولات عدم التصادم فى سوريا 12 مرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسى، أوليج جورينوف، أن "التحالف الدولى" فى سوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة اليوم الماضى.

وقال جورينوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادى التصادم، المؤرخة فى 9 ديسمبر 2019 ، من جانب "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسى.

وأشار إلى أن أربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوجا من مقاتلات "رافال" و"تيفون" التابعة لقوات "التحالف" خرقت الأجواء 12 مرة فى منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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