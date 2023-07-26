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السعودية تلغى لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة فى 12 دولة واستبدالها بتأشيرة مطبوعة .

وذكرت الهيئة - في بيان لها حسبما نقلت قناة ( الإخبارية السعودية) - أنه تم إلغاء لاصق التأشيرات الخاصة بالعمل والزيارة والإقامة الصادرة من ممثليات المملكة في 12 دولة وهي باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ 12 بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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