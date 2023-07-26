شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إخماد جميع حرائق الغابات فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية فى الجزائر، إخماد جميع حرائق الغابات التى اندلعت خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى أن عمليات المراقبة لا تزال مستمرة للحيلولة دون اندلاع الحرائق مرة أخرى.

وأودت حرائق الغابات في الجزائر، خلال الأيام الماضية بحياة 34 شخصاً على الأقل بينهم 10 جنود، كما تسببت في إجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم.

وشهدت مناطق شمال البحر المتوسط وجنوبه، موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة، تسببت في حرائق غابات في كل من اليونان والجزائر وتونس.