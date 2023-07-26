شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الجزائرى: صرف تعويضات عاجلة لمتضررى حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية الجزائرى إبراهيم مراد اليوم الأربعاء، التزام الدولة بصرف تعويضات عاجلة لمتضررى الحرائق التى اندلعت فى مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مراد ـ فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم ـ إن "الدولة ستقوم بصرف التعويضات لمتضررى الحرائق عقب حصر كافة الخسائر والأضرار الناجمة عن اشتعال النيران في العديد من الغابات فى البلاد"، مشيرا إلى الآثار السلبية التى قد تعود على الجزائر على خلفية الأضرار التى لحقت بالمواطنين جراء الحرائق التى شهدتها مؤخرا البلاد.

ويأتي هذا التصريح فى الوقت الذي يأمل فيه سكان المناطق المتضررة في الجزائر بالاسراع فى صرف التعويضات وإعادة ربط المنطقة بالتيار الكهربائى مع الابقاء على حالة التأهب فى ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وكانت قوات الحماية المدنية في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تمكنت من إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد وخلفت 34 قتيلا وعشرات الجرحى، مؤكدا استمرار عمليات الحراسة مع تفعيل نظام اليقظة لمواجهة إمكانية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى بسبب الرياح القوية التي تشهدها حاليا البلاد.

