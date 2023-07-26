شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن السيطرة الكاملة على جميع الحرائق وعدم تسجيل خسائر فى الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية التونسى كمال الفقى السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التى نشبت فى عدد من مناطق البلاد، لاسيما فى غابات طبرقة وجندوبة وباجة وبنزرت وجبل سمامة وغيرها من المناطق.

وقال وزير الداخلية - خلال جلسة استماع عقدت فى البرلمان بخصوص موضوع الحرائق والهجرة غير النظامية والامن العام والتوجهات الاستراتيجسة للوزارة خلال الفترة القادمة- إن أعوان الإدارة العامة للحماية المدنية والحرس الوطنى وعناصر الجيش التونسى التى تدخلت بكل تنظيم ووفق مخططات مدروسة وواضحة، أدت إلى نتائج إيجابية من أبرزها عدم تسجيل خسائر فى الأرواح.

وتابع وزير الداخلية ان الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق والبالغ عددهم 12، جراء الدخان المتصاعد من الحرائق المجاورة للمناطق السكنية ، قد تم اسعافهم وهم بحالة صحية جيدة مضيفا ان ال600 ساكن الذى تم اجلاؤهم من الغابات والحقول المتاخمة للحرائق قد عادوا جميعا الى منازلهم.