شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى سبل التعاون لمجابهة الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرى، إبراهيم مراد، فى مكالمة هاتفية، اليوم/ الأربعاء/ مع نظيره التونسى، كمال الفقى، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مجابهة الحرائق.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية، قدم الوزير التونسى لنظيره الجزائرى تعازيه إثر تسجيل عدد من الضحايا جراء الحرائق التى اجتاحت بعض الولايات الجزائرية.



كما استفسر وزير الداخلية الجزائرى من نظيره التونسى عن تطور الوضع العام للحرائق التى نشبت فى بعض المناطق من الأراضى التونسية.



وأضاف البيان أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مجابهة الحرائق، لاسيما من خلال تضافر الجهود فى مجال التدخل والإنقاذ، خاصة فى المناطق الحدودية المشتركة.