شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية بريطانية تتناول تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانى جيمس كليفرلى سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى فى بيان لها اليوم /الأربعاء/ إنه تم خلال اللقاء الذى جاء بمناسبة زيارة الوزير البريطانى الرسمية للكويت مناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بالمجالات العسكرية والدفاعية إذ تم استعراض أهم المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الشيخ أحمد الفهد أشاد خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة التاريخية الراسخة التى تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة وحرص الطرفين على تنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.

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